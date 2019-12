Boom di incassi per Il Primo Natale di Ficarra e Picone: oltre 3 milioni di euro

Partenza con il botto per Il Primo Natale, il film di e con Ficarra e Picone, che nel primo weekend di programmazione si aggiudica il miglior incasso tra le pellicole italiane al debutto: oltre 3 milioni di euro. Sfiorato inoltre il 40% del totale dei biglietti staccati nelle sale cinematografiche nel fine settimana. “Siamo davvero felici che in tantissimi - commentano i due attori e registi palermitani - abbiano fatto insieme a noi questo viaggio straordinario alla ricerca del vero Natale e, forse, del vero senso dell’essere uomini”.

Il lungometraggio, prodotto da Attilio De Razza per Medusa, è il settimo film del duo comico e racconta la storia di Salvo e Valentino, un ladro e un prete, che si ritroveranno a fare un viaggio nel tempo, fino all’Anno Zero. In questo viaggio, avranno a che fare con tanti personaggi, tra cui un inedito Erode interpretato da Massimo Popolizio. Il Primo Natale arriva dopo il grande successo de L’Ora Legale che ha avuto l’incasso più alto del 2017 con oltre 11 milioni di euro.