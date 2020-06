VIDEO | Al Loggiato San Bartolomeo ecco "Mapping": la prima mostra allestita dopo il lockdown

L'allestimento di Julien Friedler è il primo in città dopo l’emergenza. Il Loggiato diventa cantiere di studio per la normativa anti-Covid con l'adozione di tutte le misure necessarie per una visita in sicurezza. All'inaugurazione anche il sindaco Orlando