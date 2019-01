Nasce a Palermo l'accademia d'eccellenza per pasticceri e gelatieri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' stata inaugurata oggi a Palermo MAG Master Academy Antonino Galvagno, l’accademia che porta il nome dello storico imprenditore siciliano che grazie al suo talento, al suo impegno e alla sua passione ha contribuito alla diffusione e alla valorizzazione del Made in Sicily. MAG è un centro di eccellenza a livello internazionale per la formazione di gelatieri e pasticceri. Corsi, convegni e seminari, saranno il fulcro dell’attività dell’Accademia, con un calendario che vedrà anche la presenza di maestri stellati e chef dal blasone internazionale. Alla cerimonia di inaugurazione che si è svolta oggi nella sede di via Partanna Mondello, 25 hanno preso parte: il maestro Luigi Biasetto - campione del mondo di pasticceria e padrino d’eccezione

"MAG vuole ricordare un imprenditore dal talento cristallino - dichiara Giovanni Pace - direttore dell’accademia - che ha dedicato la sua intera vita al valore della natura e della ricerca scientifica applicate al mondo della gelateria e della pasticceria. Questo centro di ricerca, continua il maestro, sarà un punto di riferimento internazionale sia per chi vuole intraprendere queste splendide professioni, sia per chi sceglie di portare il proprio talento alla massima capacità espressiva. MAG sarà un fiore all’occhiello in grado di offrire formazione altamente specialistica per ribadire l’altissima tradizione pasticciera e gelatiera della Sicilia, un vanto per la nostra terra riconosciuto in tutto il mondo”. Una parte dei locali utilizzati per l’attività di MAG è stata assegnata dal Comune di Palermo all’Accademia: un simbolo di riscatto per un territorio che vuole coniugare sviluppo e legalità.

