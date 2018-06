Fish burger, hot dog di pesce e stuzzicherie: Fud apre i battenti alla Cala

Fish burger, hot dog di pesce, fritti, e stuzzicherie del Mar Mediterraneo che interpretano in modo innovativo la tradizione isolana. Tutto questo ma non solo è Fud Bocs, il nuovo container-bar sbarcato alla Cala, proprio al Nautoscopio. Il locale, nato dalla precedenti esperienze “carnivore” a Catania e a Palermo firmate Andrea Graziano, ha aperto i battenti il primo giugno ed ha registrato un grande successo tra siciliani e i molti turisti giunti in città per il primo weekend dell’estate.

Tante le proposte ispirate al mare che raccontano il territorio e la sicilianità. Fud Bocs è così il primo fish bar targato Fud Bottega Sicula in città. Il mare, in chiave informale e contemporanea, rivive in piatti inediti. Tra i panini c’è il salmon burger, un hamburger di salmone con guacamole e burrata di bufala ragusana, il fish burger, l’hamburger di ricciola con bottarga di tonno e pesto di basilico ed anche lo squid fud, anelli di calamari fritti con maionese al lime e patate al prezzemolo.

