Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Cefalù, taglio del nastro al Club Med

Taglio del nastro in pompa magna per il resort a cinque stelle di Cefalù che oggi riapre dopo uno stop durato qualche anno. Per l'inaugurazione del Club Med è volata da Milano anche Cecilia Rodriguez. L'argentina, sorella di Belen, è arrivata all'aeroporto Falcone e Borsellino intorno a ora di pranzo. Poi dritto verso la cittadina normanna in compagnia del nuovo compagno Ignazio Moser, conosciuto durante l'ultima edizione del Grande Fratello vip, il programma in onda sulle reti Mediaset. Secondo indiscrezioni, ad essere attesi sarebbero anche il numero uno dei dj Bob Sinclar e l'ex coatch della Nazionale Giovanni Trapattoni.

Inaugurato nel 1957, il Club Med era originariamente un villaggio di capanne. Oggi, dopo la chiusura nel 2005 e una ristrutturazione costata 90 milioni di euro, il resort riapre rivolgendosi ad un turismo di fascia alta. Ben 300 camere, una villa settecentesca, tre ristoranti per un totale di 400 persone assunte. E, a proposito delle assunzioni, nonostante le note di color rosa consegnate dalla cronaca che vede la showgirl e il figlio dell’ex ciclista ospiti della struttura, l’apertura è stata segnata dalle proteste. Gli ex dipendenti, mandati a casa nottetempo, non sono stati reinseriti nell’organico e hanno protestato contro la scelta del gruppo francese arrivando dal mare.