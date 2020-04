Imprese e artigiani della moda siciliana uniti per donare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Fino al 10 Maggio quindici realtà produttive siciliane del campo della moda si uniscono per affrontare insieme questo difficile momento storico. La Sicilia non si arrende,così gli imprenditori e artigiani creativi fanno squadra e per ogni acquisto on line negli shop aderenti all’iniziativa #unitisiamopiùforti il 30% sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Palermo, per essere a sostegno di chi non può e non deve farcela da solo. L’iniziativa promossa da Colori del Sole, unisce uomini e donne che nonostante le difficoltà scelgono di continuare ad essere presenti nel mercato e si impegnano a rimanere uniti perché questo non sia solo un hashtag del momento, ma una promessa concreta, un movimento solidale che racchiude l’amore e la passione per il proprio lavoro e la voglia ripartire fronteggiando le difficoltà che il Covid-19 ha prepotentemente imposto nella vita quotidiana.

La Sicilia non si arrende e ricomincia da qui! “Tutti noi siamo a casa ma non rimaniamo fermi “. Unanime la voce delle realtà produttive locali: Colori del Sole, Brilla Bijou, Daniela Cocco, Daniè made in Sicily, Duerruote design creativo, Eugenio Vazzano Melilli factory , Giuliana Di Franco gioielli, Jadise Sicilia, Icudal Gioielli, La vie en rose, Mollotutto, MV Marianna Vigneri, Old River, Roberto Intorre, e SpazioIF di Irene Ferrara. Dare il proprio contributo è semplice: basta acquistare un prodotto dallo shop online delle imprese aderenti all'iniziativa.

Ogni prodotto verrà consegnato appena possibile secondo la regolamentazione delle spedizioni che vige al momento. Dopo avere ricevuto il pagamento relativo al tuo acquisto, ogni singola azienda effettuerà la donazione e invierà una mail di notifica. “Si spera che questo sia solo l’inizio di un processo virtuoso che aiuti non solo il sociale ma anche le aziende a mettersi in luce” commenta così Giovanni Rizzuto Ferruzza di Colori del Sole che invita tutte le imprese che vogliono fare rete ad unirsi a sostegno della comunità. Tutte le informazioni sul sito www.coloridelsole.com

Informazione su colori del sole. Colori del Sole stampa artigianalmente teli, abbigliamento e T-shirt ispirandosi a forme, colori e decori tipici del patrimonio storico e culturale siciliano perché crede fortemente che la tradizione sia bellezza da tutelare e preservare. Tutta la produzione viene realizzata con metodi manuali con filati e tessuti Italiani di alta qualità che, grazie alla stesura manuale del colore, assumono un aspetto unico ed irripetibile nel loro genere. Contatti: info@coloridelsole.it