Oscar 2020, "Il traditore" candidato italiano come miglior film straniero

"Il Traditore" di Marco Bellocchio è il film candidato italiano nella corsa all'Oscar. Lo ha deciso la commissione di selezione istituita dall'Anica. La pellicola ripercorre la vita del "boss dei due mondi" Tommaso Buscetta, interpretato da Pierfrancesco Favino, ed è stato un clamoroso successo nelle sale. Il racconto inizia con Buscetta braccato in Brasile dai "corleonesi" di Riina e passa attraverso l’amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l’organizzazione mafiosa. Si conclude, dopo le accuse al processo Andreotti, con la morte del boss nel 2000 a Miami.

In corsa per rappresentare l'Italia c'erano anche "Martin Eden" di Pietro Marcello, "La paranza dei bambini" di Claudio Giovannesi, "Il primo re" di Matteo Rovere e "Il vizio della speranza" di Edoardo De Angelis. L’annuncio delle nomination è previsto per il 13 gennaio 2020 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 9 febbraio 2020.

"Sono contento - dice il regista Marco Bellocchio - e devo ringraziare la commissione che l'ha decisa. Gli altri film erano altrettanto degni, ma è andata così. È una possibilità, una chiave per entrare nella grande gara. Non mi faccio illusioni, ma farò tutto il possibile per aiutare Il traditore in questo lungo cammino. Pur da vecchio anarchico pacifista e non violento, sento come un onore e una responsabilità rappresentare l'Italia in questa sfida".

"Il Traditore è il film italiano candidato agli Oscar: grande orgoglio!", scrive Favino su Facebook.