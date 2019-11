Il palermitano Antonino Costa racconta l'Italia con le foto: la mostra a Bruxelles

Immagini che raccontano l'Italia degli ultimi quindici anni, attraverso i luoghi e i paesaggi delle periferie di due città tanto diverse ma talmente simili da potersi confondere: Palermo e Milano. "Italie", al plurale, che diventano parte del paesaggio quotidiano e dell'anima di chi le vive. Il fotografo palermitano Antonino Costa esprorrà i suoi scatti all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles dal 28 novembre al 20 dicembre.

L'esposizione, a cura di Marta Orsola Sironi, raccoglie 25 fotografie scattate in pellicola. Con uno sguardo capace di poesia e incanto, il fotografo ferma nel suo tempo il tempo che passa e che, a volte, non crea mutamento.

Nato a Palermo nel 1973 ma ben presto trasferitosi a Milano, Antonino Costa indaga le città che ha incontrato e percorso lungo il proprio cammino. Non è, però, la mera descrizione di queste a interessarlo, ma il rapporto che si instaura di volta in volta con noi che le abitiamo. Le sue immagini ci permettono di guardare e guardarci, di riflettere sulle nostre modalità di "stare in" e "appartenere a", per dirci che, ovunque

andiamo, i nostri luoghi viaggiano con noi. L’uso del bianco e nero o di colori dalle tinte pastello, restituisce il vibrare delle atmosfere e i giochi della luce, che plasmano le architetture e animano di profonda delicatezza i paesaggi. Le dimensioni delle opere rispettano una scelta di eleganza e semplicità, che rifiuta qualsiasi eccesso o esibizionismo.

L’esposizione abbraccia cinque cicli narrativi, dedicati rispettivamente a Palermo e Milano, attraverso fotografie scattate tra il 2002 e il 2018: Palermo come un’infanzia, Milano zona 5, Milano Barona, Brancaccio e Borgo Nuovo.

Gallery