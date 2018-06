"Il messia” a Marineo un successo per l'opera rock di Daniele Ricci

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Marineo, lo spettacolo è stato diretto dal team di regia formato da Maria Concetta Scarpulla, Carmelina Battaglia e Virgilio Ferrara. Il Musical! è andato in scena per la prima volta domenica 3 giugno 2018 in piazza della Repubblica a Marineo (PA) in occasione della festività del Corpus Domini, una musica di grande potenza espressiva che racconta, evoca e scuote… facendo diventare lo spazio un tutt’uno con i fatti e con le parole, ritmi e suoni hanno disegnano i luoghi e i momenti, dando attraverso quest’opera rock, la grande emozione di vivere immersi nella storia straordinaria che ha cambiato il mondo ripercorrendo la vita pubblica di Gesù di Nazareth, e che ha ancora il potere di cambiare i nostri cuori.

Dopo il successo del musical "L’Amore quello vero, Il Risorto, Il Musical La matita di Dio su madre Teresa di Calcutta, Omaggio a papa Wojtyla dal titolo non abbiate paura ", il giovane gruppo di attori è tornato a confrontarsi con l'esperienza del musical, lavorando per quasi un anno ad un progetto davvero ambizioso. Numerosi e ripetuti gli applausi durante lo spettacolo; infiniti quelli alla fine, sulle parole del “il Messia… e qui!” Il Musical è stato introdotto da Padre Leo Pasqua parroco uscente della cittadina di Marineo e da Padre Matteo Ingrassia parroco in carica di Marineo a cui va un ringraziamento speciale per il supporto dato nei mesi di lavoro svolti. "sconvolto positivamente" - afferma uno spettatore presente allo spettacolo. – “Sapevo fossero bravi, ma i livelli raggiunti sono eccellenti, nulla da invidiare alle più famose compagnie teatrali di musical".

Pareri positivi anche da numerosi altri spettatori presenti nella piazza, un risultato eccellente anche e soprattutto grazie al grande lavoro di squadra che i giovani sono riusciti a creare e garantire nel tempo. Un ringraziamento va dunque a tutti i ragazzi della Parrocchia di Marineo SS. Ciro e Giorgio e del Carro di Elia, in particolare a Salvatore Scarpulla (Gesù di Nazareth), Maurizio Gaspare Cangialosi (Satana), Katia Raineri (Madonna), Francesco Lo Piccolo (Giovanni il Battista) e Maria Concetta Scarpulla (Marta), alle coreografe Francesca Aquaro e Gabriella Patricola, all’ aiuto Regia Giovanni Tuzzolino e Katia Raineri, ai direttori di palco Maria Francesca Di Marco, Rossella Trentacosti e Simona Calderone.