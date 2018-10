I volti di Sky Sport Di Marzio e Massara incontrano i fan in quattro bar di Palermo

Per tutti gli appassionati palermitani di calcio e sport, Sky regala un poker di appuntamenti imperdibili per incontrare i giornalisti di Sky Sport Gianluca Di Marzio e Dario Massara. Venerdì 12 ottobre, infatti, i due giornalisti saranno a Palermo e nel corso della giornata faranno visita a 4 locali Sky del centro storico, pronti ad incontrare tutti i “football addicted”. Tra un caffè e un selfie, Di Marzio e Massara discuteranno con i loro fan di com’è partito e di come si sta evolvendo il campionato italiano.

Ricca l’agenda dei due volti Sky Sport che alle 11.30 del mattino saranno al Dandy Rock Pub&Food di Via Sant’Euno 5/6, per spostarsi poi alle 14.15 alla Focacceria di Via Vittorio Emanuele 102. Per l’aperitivo, invece, appuntamento con i due telecronisti alle 18.00 all’Old School di Piazza Teatro Santa Cecilia 5/6 e, alle 19.00, si chiude da Zammù Drink and More in Piazza della Rivoluzione 35. Anche i locali Sky e i loro clienti saranno coinvolti in prima linea durante la presenza di Sky a Palermo. Il 12 e 13 ottobre, infatti, Sky sarà in città con il Festival di Sky Arte: attività, incontri, proiezioni e concerti nei luoghi più suggestivi, ma anche appuntamenti sportivi e iniziative sociali legate all’ambiente con la campagna Un mare da salvare.

L'agenda degli incontri

11:30 - Dandy Rock Pub&Food, Via Sant’Euno 5/6

14:15 - Focacceria, Via Vittorio Emanuele 102

18:00 - Old School, Piazza Teatro Santa Cecilia 5/6

19:00 - Zammù Drink and More, Piazza della Rivoluzione 35

L'Ingresso è libero. E' prevista una sorpresa per chi parteciperà all’iniziativa, fino ad esaurimento disponibilità.