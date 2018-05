Holmes Awards, giovane scrittore palermitano vince concorso nazionale

Il giovane scrittore palermitano Emanuele Fardella con il suo romanzo “Insider. Dentro la setta” (Edizioni Leima), ha vinto il “Premio Miglior Trama” alla quarta edizione degli Holmes Awards, il concorso nazionale per i romanzi editi di genere thriller, noir, horror o gialli, indetto dall’Accademia degli Artisti, in collaborazione con Centro Culturale Studi Storici di Eboli.

Trama

“Ecco il tipo di giornalismo che volevo fare, un giornalismo di denuncia, anche un po’ rischioso”: con queste premesse Emanuele, un giovane studente e aspirante giornalista, decide di condurre un personalissimo reportage sulle sette sataniche. E per farlo sceglie la strada più pericolosa: diventare adepto di una potente congrega, per carpirne i segreti dall’interno.

Comincia così l’avventura di Insider, un percorso che diventerà una discesa agli Inferi per il protagonista, e che coinvolgerà tanti personaggi, più o meno intenzionati a dargli una mano. Da Aurora - amica di lunga data e consigliera sempre più preoccupata dal destino di Emanuele - alle diverse e ambigue figure che il giovane incontrerà nel suo viaggio segreto; fino a Monja, una ragazza che lavora per la setta e della quale Emanuele si innamorerà. Ma il passato oscuro della giovane farà capire ben presto a entrambi che abbandonarsi a questo sentimento non sarà affatto una buona idea.

L'autore

Emanuele Fardella è un blogger e scrittore italiano nato a Palermo nel 1984. Nel 2004 scrive il suo primo libro Il Lato Occulto della Musica ripubblicato in una nuova versione nel 2010 dopo il successo della prima edizione grazie al passaparola dei lettori. Nel 2011 apre la pagina Facebook “Il Lato Occulto della Musica” che negli anni ha quasi raggiunto i 40 mila “mi piace”.

A Marzo 2013 viene intervistato da Lucilla Agosti per il programma televisivo Mistero di Italia Uno esponendo ed evidenziando il pericolo della setta degli Illuminati nella musica moderna. Nel febbraio 2013 ha pubblicato il libro Oltre la musica, simboli e messaggi subliminali edito da Edizioni Vita.