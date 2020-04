Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Guitar Jam Session 2020 "United" di Nicolò Renna Cerchiamo di stare "Uniti"! Proprio come il titolo di questa jam session. Nicolò Renna ha deciso di coinvolgere cinque cari amici e grandi maestri della chitarra per realizzare questo brano che rappresenta il desiderio di restare uniti, attraverso la bellezza della musica, in un momento così delicato dove ognuno di noi sta facendo grandi sacrifici per il bene comune. Questa melodia è stata una di quelle ispirazioni di pochi secondi, quelle intuizioni spontanee che nascono per il puro divertimento. Con grande entusiasmo e voglia di fare gli amici Alfonso Pumilia , Massimo De Maria , Salvatore Sciacca, Damiano De Santis e Manfredi Tumminello hanno contribuito con grande stile e passione a questa iniziativa. Noi ci siamo divertiti e voi? Buon ascolto.

Link video: https://youtu.be/BLYR9fp5kfg