Le guide turistiche ripartono con un tour letterario sulla famiglia Florio

La letteratura contro la paura del Covid-19 e il fermo imposto dal lockdown. E' questo il senso del tour dedicato alla famiglia Florio in programma sabato pomeriggio. A promuovere l'evento è Gti, Guide Turistiche Italiane, associazione di categoria che ha deciso di fare di necessità virtù ripartendo dal turismo di prossimità e usando il traino della narrativa e del senso di appartenenza.

Il format prevede infatti una passeggiata di circa due ore nei luoghi citati nel best seller 2019 I leoni di Sicilia, romanzo di Stefania Auci che ripercorre storia e fortuna della famiglia palermitana. L'appuntamento è al Teatro Massimo alle 18 e si snoderà nel centro storico tra Rione Olivella, posta, Mercato della Vucciria, piazza Marina passando dal porticciolo turistico. "Arte e cultura", come sintetizza Alessandro Troia, referente GTI Sicilia, per un turismo pensato per autoctoni - e non solo - in un 2020 che potrebbe vedere pochi stranieri e che impone di rivedere il comparto. Il riscontro, a giudicare dalle adesioni, c'è. Come conferma Troia "partiranno contemporaneamente tre gruppi e saranno effettuate in totale sicurezza, con massimo 12 persone, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale". Tre i gruppi, uno alle 18 e 2 alle 18.30. Info e prenotazioni, 351-9503207 (anche Whatsapp).