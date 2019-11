Il Gambero Rosso sceglie le migliori pasticcerie d'Italia: 4 sono a Palermo

L'alta pasticceria parla palermitano. Tra i 580 indirizzi selezionati dal Gambero Rosso per la guida "Pasticceri & Pasticcerie 2020" ce ne sono quattro che portano a Palermo (e provincia). Nella sfida a suon di torte, crostate, monoporzioni e ogni golosità che si può immaginare si sono fatte notare la pasticceria Sciampagna (di Marineo) che ha avuto il massimo riconoscimento, le tre torte, ma anche la pasticceria Cappello di Palermo, il Caffè Delizia di Bolognetta e la pasticceria Palazzolo di Cinisi. Queste ultime hanno ottenuto le due torte.

Nella guida gli esperti del Gambero Rosso hanno selezionato le realtà che da Nord a Sud dell’Italia "rappresentano i migliori esempi dell’alto artigianato dolciario".

Le valutazioni prendono in considerazione diversi parametri, il voto complessivo, espresso in centesimi, è la somma di quello di "pasticceria" (massimo 80 punti), "servizio" (massimo 10 punti) e "ambiente" (massimo 10 punti). I migliori locali sono contraddistinti dal simbolo delle Torte, a seconda del grado di eccellenza. 1 torta (75-79/100), 2 torte (80-89/100), 3 torte (90-100/100).

Sono 23 le insegne d’Italia premiate con tre torte: in cima alla classifica la Pasticceria Veneto di Iginio Massari. Sono invece 60 (non 54 come la scorsa edizione) le realtà con due torte.

L'elenco dei premiati

Tre Torte

95

Pasticceria Veneto – Brescia

94

Dalmasso – Avigliana (TO)

93

Biasetto – Padova

Maison Manilia – Montesano sulla Marcellana (SA)

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro – Piaggine [SA]

92

Besuschio – Abbiategrasso [MI]

Gino Fabbri Pasticcere – Bologna

Pasquale Marigliano – Nola [NA]

Sal De Riso Costa d’Amalfi – Minori (SA)

91

Acherer Patisserie. Blumen – Brunico/Bruneck (BZ)

Bompiani – Roma

Ernst K Knam – Milano

Nuovo Mondo – Prato

90

Cortinovis – Ranica (BG)

Dolce Reale – Montichiari (BS)

Fabrizio Galla – San Sebastiano Da Po (TO)

Belle Hélène – Tarquinia [VT]

Pasticceria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (PD)

Pepe Mastro Dolciere – Sant’Egidio del Monte Albino (SA)

Rinaldini – Rimini

Pasticceria Roberto – Erbusco (BS)

Sciampagna – Marineo [PA]

Caffè Sicilia – Noto [SR]

Le migliori Due Torte

89

L’ Arte Bianca – Parabita [LE]

Luca Mannori – Prato

88

Alex – Pantigliate [MI]

Cappello – Palermo

Il Chiosco – Lonigo [VI]

Nuova Pasticceria Lady – San Secondo Parmense [PR]

Lombardi – Osimo [AN]

Martesana – Milano

Pasticceria Palazzolo – Cinisi [PA]

Dino Pettenò – Mestre [VE]

Picchio – Loreto [AN]

Pasticceria Zizzola – Noale (VE)

87

Antoniazzi – Bagnolo San Vito [MN]

Sebastiano Caridi – Faenza [RA]

d&g Patisserie – Selvazzano Dentro [PD]

Dolciarte – Avellino

Pino Ladisa – Bari

Marra Pane Pasticceria Pausa e Delizie – Cantù [CO]

Morlacchi – Zanica [BG]

La Pasticceria – Argenta [FE]

Volpe – Napoli

86

ArteSapori – Oggiono [LC]

Canterino – Biella

Roberto Cantolacqua Pasticcere – Civitanova Marche [MC]

Caprice – Pescara

Caffè Commercio – Dolo [VE]

Douce – Genova

Farmacia del Cambio – Torino

Moffa – Foggia

Bar Caffetteria Pasticceria Originis – Cagliari

Pannamore – Vasto [CH]

La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo [BG]

Piccola Pasticceria – Casale Monferrato [AL]

Patalani – Viareggio [LU]

Sartori – Erba [CO]

85

Alfieri – Correggio [RE]

Avidano – Chieri [TO]

Buosi – Venegono Superiore [VA]

Pasticceria Busato – Isola della Scala [VR]

Davenicio – Arzignano [VI]

Caffè Delizia – Bolognetta [PA]

Pasticceria dell’Agnese – Torino

I Dolci di Ricky – Badia [BZ]

Caffè Europa – Catania

Gabbiano – Pompei [NA]

Gruè – Roma

Harry’s Pasticceria – Trieste

L’Ile Douce – Milano

Marlà – Milano

Molineris – Carmagnola [TO]

Morandin – Saint Vincent [AO]

Pansa – Amalfi [SA]

Pavè – Milano

Racca – Padova

Regina di Quadri – Bologna

Sirani – Bagnolo Mella [BS]

Ugetti – Bardonecchia [TO]

Marco Vacchieri Pasticceria Cioccolateria Gelateria – Rivalta di Torino [TO]

Verga – Giussano [MB]

Viscontea – Milano