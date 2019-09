Guida alle Osterie d'Italia, due trattorie palermitane entrano in classifica

Si tratta della guida delle guide. E del premio dei premi. Si tratta della Guida alle Osterie d'Italia, il vademecum che Slow Food firma ormai da 30 anni e che assegna la "chiocciola" di gradimento alle migliori osterie dello stivale. Ad aggiudicarsi il titolo per Palermo sono state due trattorie molto rinomate sul territorio. In classifica infatti si leggono i nomi della trattoria Corona in via Guglielmo Marconi 9 e di Ngalarruni a Castelbuono.

La guida, che sarà in edicola nei prossimi giorni, premia ogni anno il buon lavoro, ma anche la passione e la dedizione messa a servizio della ristorazione (virtù molto apprezzate dai clienti). Quest'anno i locali censiti sono stati 1656, contro i 1617 dell'edizione 2019 e sono diminuite le osterie "chiocciolate", che quest’anno sono state 268 anziché 279.

Da quest'anno, nella guida, è stata aggiunta una nuova icona di servizio accanto alla chiocciola e alla bottiglia: si tratta del simbolo che segnala le selezioni di vino più interessanti. Inoltre sarà possibile individuare anche le osterie più vicine ai caselli autostradali o raggiungibili dalle stazioni ferroviarie, per chi in perfetto spirito Slow Food predilige i mezzi pubblici.

Ma Corona e Ngalarruni non sono le uniche osterie premiate in Sicilia. Chiocciole anche per Gente di Mare di Aci Castello, Terracotta di Agrigento, U Locale di Buccheri, Oasi Osteria del Mare di Licata, 4 Archi di Milo, La Rusticana di Modica, Da Luciana di San Piero Patti, Al Ritrovo San Vito Lo Capo, Fratelli Borrello di Sinagra, Cantina Siciliana Trapani e Caupona Taverna di Sicilia Trapani. Il paese siciliano con più titoli Slow Food è Palazzolo Acreide con Andrea, Lo Scrigno dei Sapori e Trattoria del Gallo.