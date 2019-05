La locomotiva di Guccini si ferma a Palermo: incontro con Orlando

Il sindaco Leoluca Orlando, questa mattina, presso il conservatorio Alessandro Scarlatti, ha incontrato Francesco Guccini. Il cantautore emiliano si trova a Palermo per partecipare ad alcuni incontri organizzati dal conservatorio. "Sono grato ed esprimo il mio forte apprezzamento per la straordinaria sensibilità artistica e civile espressa da Francesco Guccini per la nostra città".

Francesco Guccini, cantautore e poeta, interprete di musiche e canzoni che hanno segnato un’epoca, come "La locomotiva", è a Palermo per un progetto curato dalla Scuola di composizione, coordinata da Marco Betta e Fabio Correnti. Un appuntamento a cui il Conservatorio lavora da mesi, grazie all’impegno del presidente Gandolfo Librizzi in accordo col direttore Gregorio Bertolino. Oggi Guccini ha incontrato i docenti e gli allievi del Conservatorio. Il cantautore è a Palermo anche per presentare il suo libro “Francesco Guccini – Canzoni”.