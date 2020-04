"Arrustuta" sì ma solo in casa, Vivi Sano lancia un photo contest per i pranzi di Pasqua

Salsiccia, puntine di maiale, "mangia e bevi" ma anche verdure. "Arrustuta" sì ma solo in casa e con le persone con cui si condivide già la propria abitazione dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Per ridurre il contagio da Coronavirus ma senza rinunciare alle tradizioni, Vivi Sano onlus lancia un concorso fotografico in occasione dei pranzi di Pasqua e Pasquetta. Obiettivo è quello di limitare le aggregazioni di familiari e amici, non coabitanti, ma condividendo le immagini delle proprie festività con la rete, in attesa di poter tornare a gioire con tutti i propri cari.

Dopo avere donato mascherine a riders e associazioni, dopo il lancio di una raccolta fondi per sostenere i medici dei Covid Hospital palermitani e dopo l'avvio del servizio di ospitalità delle persone con disabilità intellettiva al Parco della Salute, Vivi Sano Onlus lancia una ulteriore iniziativa nella convinzione che l’obiettivo di ridurre drasticamente il virus sia vicino. Sotto l'hashtag #ioarrusturintracasa e sulla pagina Facebook del contest, è possibile pubblicare una foto - una sola per nucleo familiare - a partire dalle 13 della domenica di Pasqua ed entro le 16 del lunedì di Pasquetta.

Il photo contest, condiviso da associazioni e aziende, premierà le foto più votate sui social, rigorosamente scattate in casa o in giardino, con del materiale sportivo o con consumazioni che gli stessi followers potranno fruire a fine emergenza. Le foto più votate con un like vinceranno infatti un buono da spendere in materiale sportivo donato da Cammarata Sport 2000 a Palermo, delle consumazioni drink&food da parte di Nautoscopio Arte e delle consumazioni street food da parte del Sanlorenzo Mercato (alla riapertura).

