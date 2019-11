Al Conca D’Oro i provini per entrare nella Casa del Grande Fratello vip

Entrare nella Casa più osservata d’Italia e cenare in compagnia dei concorrenti del Grande Fratello Vip. E’ questo il premio in palio del concorso ideato grazie alla partnership tra Grande Fratello Vip e Peugeot che domani, mercoledì 27 novembre, fa tappa al centro commerciale Conca D’Oro di via Lanza di Scalea. Appuntamento dalle ore 11 alle 18:30.

Partecipare è semplice: basta venire al Conca D’Oro presso lo stand Peugeot che, per l’occasione, si trasformerà nel set del provino e registrare una breve presentazione. Simpatia, originalità e intraprendenza saranno le caratteristiche vincenti. Il concorso “Vip per una sera” ha già fatto tappa a Milano, Pescare, Bari, Napoli, Firenze, Bologna e Torino. Dopo Palermo sbarcherà a Venezia, per concludere il tour a Roma. Il reality di Canale 5 taglierà il traguardo della quarta edizione a gennaio. A condurlo sarà, per la prima volta, Alfonso Signorini.