Comicità al Golden, sold out per l’evento del progetto “facciamo squadra insieme”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sold out ieri sera al teatro Golden di Palermo per il terzo evento nell'ambito della Raccolta Fondi “Facciamo Squadra insieme”, promosso ed organizzato dal Club Rotary di Palermo “Teatro del Sole”, per la realizzazione della prima scuola di minibasket in carrozzina in Sicilia. Un teatro gremito di pubblico fino all’inverosimile e i presenti, che con l’acquisto dei biglietti, hanno contribuito alla raccolta fondi, hanno apprezzato lo spettacolo con applausi a scena aperta. Cinque numeri uno, cinque tra i più grandi comici siciliani: Gianni Nanfa, Ernesto Maria Ponte, Sergio Vespertino, Mary Cipolla e i Sansoni, hanno dimostrato di avere, oltre al talento noto a tutti, anche un gran cuore perché per primi hanno contribuito alla raccolta, salendo sul palco e divertendo il pubblico, a titolo completamente gratuito.

Lo spettacolo è stato impreziosito dall’artista Stefania Bruno che con i suoi disegni sulla sabbia ha commosso ed emozionato tutti. Un’arte straordinaria, la sua, che rievoca emozioni e storie, senza lasciare nulla, se non il ricordo, di ciò che è stato disegnato. Sul palco, premiato da Paolo Lo Iacono, presidente del Rotary Club Teatro del Sole Palermo, anche Nicola Risicato 11 anni, campione di basket. Il progetto “Facciamo squadra insieme” nasce proprio dal desiderio del piccolo campione di far parte di una squadra e avere una scuola dove allenarsi insieme ai suoi compagni. La scuola di minibasket in carrozzina farà riferimento all'associazione sportiva dilettantitistica "I ragazzi di Palermo", con il playmaker Ninni Gambino, squadra campione d'inverno nel campionato di serie B, nel girone meridionale e il coach Maurizio Gambino, anche loro presenti ieri alla serata di comicità solidale perfettamente riuscita.

Serata che ha donato al pubblico sorrisi e divertimento e al contempo commozione e tante emozioni. Prossimo appuntamento in programma, 25 e 26 maggio al centro commerciale Conca D’Oro in occasione dello “Sport Show”. Tante le iniziative in programma nel segno della condivisione e dell’inclusione dove atleti normodotati e diversabili si esibiranno dinanzi ad un pubblico di appassionati e curiosi. E allo Show dello Sport, la squadra “A.S.D I ragazzi di Panormus” sostenuti dal Club Rotary di Palermo “Teatro del Sole”, dimostrerà come lo sport possa abbattere ogni forma di barriera e pregiudizio.