A 5 anni è già una star: bimba palermitana conquista il secondo posto allo Zecchino d'oro

Bimba palermitana conquista il secondo posto allo Zecchino d'Oro. Si chiama Giulia Rizzo, ha soltanto 5 anni e grazie alle sue doti canore è già famosa: eseguendo il brano "I pesci parlano" in coppia con Matilde Gazzotti, 4 anni di Casalecchio, ha convinto la giuria del festival di canzoni per l'infanzia, trasmesso ieri sera su Rai1.

Il pezzo è stato anche il più votato dal pubblico del web. L'edizione numero 62 del Festival è stata vinta dal brano "Acca" cantato da Rita Longordo, 8 anni, di Sanremo. Terzo posto per "Non capisci un tubo" cantato da Gabriele Tonti, 5 anni, di Sabaudia, in provincia di Latina.

Durante la finale dello Zecchino d'Oro sono stati riproposti tutti i 12 brani inediti in gara, cantati da 16 piccoli interpreti provenienti da undici regioni. A votare le canzoni, oltre alla tradizionale giuria di bambini tra 8 e 12 anni, Giovanni Allevi, Luciana Littizzetto, Ficarra e Picone, Laura Chiatti, Claudia Gerini e Stefano De Martino.