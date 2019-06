Pubblicità di Dolce e Gabbana, c'è la top model palermitana Giulia Maenza

C'è la modella palermitana Giulia Maenza, 19 anni, sulla barca che fu di David Gandy e Bianca Balti, per sponsorizzare il profumo 'Ligth Blue' nell'ultima pubblicità di Dolce e Gabbana. Con lei c'è Gennaro Lillio, il modello napoletano, 28 anni, ex concorrente del 'Grande Fratello' ed ex fiamma di Lory Del Santo

La palermitana "approda" da oggi sulla barca. Lo spot del brand di moda è stato diffuso in aprile, ma solamente adesso, dopo l'esperienza nel reality di Canale 5, i telespettatori possono riconoscere nel bellissimo protagonista il chiacchieratissimo Gennaro. L'attuale fidanzato di Francesca De André interpreta la parte di un pescatore tutto muscoli che seduce con lo sguardo una ragazza seduta al tavolo di un bar. I suoi occhi di ghiaccio sono così magnetici da indurre in tentazione la giovane donna, che già si immagina alle prese con una bollente gita in barca "a due".

In sottofondo il brano 'Marina' di Rocco Granata per regalare, ancora una volta, quella commistione di lusso e vena popolare che solo gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana sanno creare.

Giulia Maenza, originaria di Camporeale, ha mosso i primi passi proprio nella sua Isola per poi approdare nell’olimpo della moda mondiale. La 19enne, infatti, è stata una delle modelle in passerella a piazza Pretoria due anni fa, nel luogo scelto da Dolce & Gabbana per la sfilata d’alta moda donna della cinque giorni Alte Artigianalità. Palazzo delle Aquile in quell’occasione si era trasformato in un backstage.

Notata per prima da Donatella Versace, Giulia Maenza fu poi scelta dallo stilista libanese Elie Saab per presentare l'ultimissima sua collezione d’alta moda al Pavillon Cambon Capucines a Parigi. Dopo essere stata la più giovane italiana sulle passerelle della Milano Fashion Week ed aver sfilato al fianco di modelle del calibro di Stella Maxwell e Naomi Campbell, la palermitana trova nuova popolarità con l'ultima pubblicità di Dolce e Gabbana.