Gli audio inediti di Borsellino diventano un ebook: boom di download su Amazon

L'ebook che raccoglie le trascrizioni delle audizioni del giudice Paolo Borsellino in commissione nazionale Antimafia, desecretate alla vigilia del 27esimo anniversario della strage di via D'Amelio, è tra i più scaricati su Amazon. Il libro è stato pubblicato il 18 luglio subito dopo la divulgazione degli atti. Pagine che raccontano l'amarezza del giudice per i problemi del "sistema giustizia".

"Di pomeriggio c'è una sola macchina per quattro magistrati e sistematicamente vado il pomeriggio in ufficio con la mia macchina, ed esco alle 21 o alle 22. Che senso ha riacquistare la libertà di mattina per poi essere ucciso la sera...", diceva il giudice già negli anni '80.

Vincenzo Barbagallo, 33 anni reporter siciliano, ha riproposto i documenti resi pubblici dalla commissione Antimafia in formato digitale leggibile e ricaricabile in un ebook pubblicato su Amazon. In poche ore l'edizione digitale ha scalato le classifiche, posizionandosi al primo posto nella sezione "memorie" e al 21esimo posto nella top 100 dei titoli più scaricati su Amazon.







Gallery