"Babbi Natale" on the road, il Bmw motoclub porta doni ai bimbi malati del Cervello

Ieri è andata in scena la seconda edizione del "Giro in moto con i Babbi Natale" organizzata dal Bmw motoclub di Palermo. In strada più di 70 moto, che sono andate in giro per Palermo portando sorrisi e stupore alla collettività. Il tour è terminato nella piazza di Mondello con Brindisi e benedizione da parte del parroco.

Durante l'evento è stata raccolta una somma con la quale è stato acquistato un televisore che insieme ad altri doni, omaggiati dal club, verranno consegnati al reparto di pediatria dell’ospedale Cervello da una rappresentanza del club. Inoltre un socio prestigiatore terrà un piccolo spettacolo di magia per strappare un sorriso ai bimbi malati.



