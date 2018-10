"Giostre per tutti i bimbi": consegna di nuovi giochi al Parco della Salute Livia Morello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una nuova iniziativa per arricchire e far conoscere ai cittadini il Parco della Salute Livia Morello, lo spazio verde attrezzato al Foro Italico dall’Associazione ViviSano Onlus con la collaborazione del Comune e dell’Autorità di Sistema Portuale. Grazie al supporto dei Rotary Club Palermo, Palermo Sud, Palermo Teatro del Sole, Costa Gaia, Palermo Mediterranea e Palermo Montepellegrino, è nato il Progetto “Giostre per Tutti i bimbi”, con il contributo della Rotary Foundation e del Distretto 2110 Rotary International. La cerimonia di consegna dei giochi inclusivi, ubicati nella nuova “Area Rotary”, è prevista per giovedì 11 ottobre 2018 alle ore 15.00 presso il Parco della Salute.