“Mangia locale, pensa globale”, giornata mondiale dell'alimentazione all'Ipssar Cascino

Nuova piramide alimentare, streetfood e dieta mediterranea. Sono questi gli elementi fondamentali attorno ai quali ruoterà stamattina la celebrazione della Giornata mondiale dell’Alimentazione all’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Francesco Paolo Cascino fra momenti di formazione e degustazioni di prodotti preparati dagli allievi di cucina. Una giornata promossa dalla Fao e per la quale lo stesso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha invitato le scuole a dedicare tempo e attività.

“Mangia locale, pensa globale” è la manifestazione che la scuola di via Fattori ha organizzato per sensibilizzare i propri studenti su temi che riguardano l’acquisto e il consumo di cibi in maniera equilibrata e consapevole o l’adottare uno stile di vita sano per mantenersi in buona salute. Fra gli ospiti presenti in aula magna durante la prima parte della mattinata ci sarà anche il Dottor Pietro Di Fiore, responsabile del Centro Prevenzione e Cura dell’Obesità Asp di Palermo, Centro riferimento regionale del progetto Fed (Formazione, Educazione, Dieta) che terrà una lezione agli studenti di quarto e quinto anno dal titolo: “Nutrire per educare: una corretta alimentazione tra realtà e miti”.

Successivamente gli alunni del secondo anno, guidati dai docenti di Cucina e Sala, allestiranno un vero e proprio percorso gastronomico con sei preparazioni appartenenti alla tradizionale Dieta Mediterranea e allo streetfood locale. Saranno gli stessi studenti a illustrare agli ospiti le ricerche sulle storie dei piatti, le loro ricette ed anche la collocazione nella piramide alimentare. Insieme ai piatti saranno serviti cocktail analcolici in linea con il tema salutistico della giornata.