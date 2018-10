Dalla milza al melograno: successo al Cascino per la giornata mondiale dell’Alimentazione

Farina di tumminia, sgombro, pomodoro, melograno. Sono solo alcuni degli ingredienti che gli studenti dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Francesco Paolo Cascino” di Palermo hanno usato per preparare piatti tipici della tradizione mediterranea e dello street food locale: dall’insalata di pasta al pane con la milza, dalla pasta con le patate al panino con le panelle.

Stamattina, infatti, presso la scuola di via Fattori, in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione promossa dalla Fao e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si è svolta la manifestazione “Mangia locale, pensa globale”. “Un momento formativo importante – ha dichiarato durante l’apertura dei lavori Lucia Assunta Ievolella, dirigente scolastico del Cascino – che vuole ampliare l’offerta formativa della scuola e sensibilizzare i propri studenti su temi di grande attualità quali una sana e corretta alimentazione, l’acquisto e il consumo di cibi, l’adottare uno stile di vita sano per mantenersi in buona salute”.

Fra gli ospiti intervenuti durante la prima parte della mattinata il Dottor Pietro Di Fiore, responsabile del Centro Prevenzione e Cura dell’Obesità Asp di Palermo, Centro riferimento regionale del progetto Fed (Formazione, Educazione, Dieta) che ha tenuto una lezione agli studenti di quinto anno dal titolo: “Nutrire per educare: una corretta alimentazione tra realtà e miti”. Il dottore ha dialogato con gli studenti sfatando alcuni falsi miti dell’alimentazione fra cui la presunta nocività del glutine, delle carni rosse o dei pasti fatti a tarda ora. Alla fine della mattinata gli studenti del secondo anno hanno preparato un iter gastronomico con sei preparazioni appartenenti alla tradizionale Dieta mediterranea e allo street food locale.

“I ragazzi – spiega il Dirigente scolastico – opportunamente guidati dai docenti, non solo hanno curato la preparazione dei piatti, ma anche la loro presentazione agli ospiti che sono stati intrattenuti da interessanti ricerche sulle storie dei piatti, dalle rispettive caratteristiche nutrizionali di questi ultimi e dalle ricette esposte anche in lingua spagnola e inglese”. La degustazione è stata accompagnata da cocktail analcolici in linea con il tema salutistico della giornata: Red Spicy a base di pomodoro, Pink Pomegranate a base di melograno e Sweet Laila a base di cachi.