"Con musica e danza hanno raccontato la Shoah", premiati gli alunni del Regina Margherita

L'istituto Regina Margherita ha ricevuto la menzione speciale (l’unica menzione speciale) dal Miur e dall'Unione delle Comunità Ebraiche per il concorso nazionale "giovani ricordano la Shoah". I ragazzi hanno partecipato con il progetto: "Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz", spettacolo multimediale artistico dove sono confluiti danza, musica, recitazione di testi tratti da Primo Levi e da Charlotte Delbo, e immagini.

Il progetto dei ragazzi

Il punto di partenza del progetto è stata l’opera drammatica per nastro magnetico “Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz” (1966) del compositore veneziano Luigi Nono, la cui musica è caratterizzata dall'impegno sociale e politico. Individuata dal gruppo di lavoro della scuola come esempio emblematico nel mondo dell'arte, per la costruzione, la riflessione e l'interiorizzazione della memoria della Shoah. Hanno partecipato alla realizzazione del progetto danzatori-studenti delle classi 3 e 4P del liceo coreutico e, a vario titolo, gli alunni delle classi 3LX, 5G del liceo linguistico e musicale.

La referente del progetto è la professoressa Gloria Patti, le coreografie dello spettacolo sono della nota danzatrice palermitana Giovanna Velardi. "La rappresentazione teatrale proposta nel video - si legge nella motivazione del riconoscimento - è il risultato di un approfondito lavoro di ricerca e del forte coinvolgimento degli alunni, sotto la guida dei loro insegnanti. Il filmato trasmette la tragicità della Shoah, attraverso l’impatto evocativo della musica, dell’allestimento coreutico e dell’interpretazione molto efficace dei ragazzi".

Due studenti insieme a due insegnati parteciperanno alla cerimonia di premiazione, che si terrà presso il Palazzo del Quirinale il 27 gennai.

“E’ un riconoscimento prestigioso, di cui siamo orgogliosi e fieri - dice il sindaco Leoluca Orlando -. Questa scuola, grazie alla passione civile che unisce studenti e docenti, vive e fa vivere, con numerose iniziative durante l’intero anno scolastico e con la Giornata della Memoria in particolare, il ricordo della Shoah. Contribuendo così, attraverso le arti performative e i nuovi linguaggi, alla custodia della memoria, patrimonio per il presente e per il futuro di ciascuno". I ragazzi saranno insigniti del riconoscimento di Tessera Preziosa della Città di Palermo.

Per il preside dell’Istituto Domenico Di Fatta "l’impegno mostrato dai nostri ragazzi e la passione con cui hanno interpretato i ruoli sono la dimostrazione che gli anticorpi contro il razzismo trasmessi dalla scuola e dai docenti sono forti. La menzione e la premiazione al Quirinale non possono che incoraggiarli a proseguire su questa strada”.