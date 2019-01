La cooperativa sociale Giorgio La Pira onlus dona parafarmaci da distribuire con la clownterapia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Cooperativa Sociale Giorgio La Pira Onlus, che collabora dal 5 Maggio 2018 con l’Ordine dei Farmacisti di Palermo al progetto “Raccogliamo la Solidarietà”, ha donato all’Associazione Teniamoci per mano onlus, sezione di Mazara del Vallo, prodotti per la nausea, per calzature, integratori vitaminici e acido ialuronico per la pelle. Questi prodotti ci sono stati donati da case farmaceutiche, grazie al decreto ministeriale del 13 Febbraio 2018 per il recupero dei farmaci ancora validi, per un valore di 11.000,00 euro circa . I suddetti prodotti saranno distribuiti nei centri per bambini, anziani e nei reparti oncologici durante le attività di Clownterapia (Terapia del sorriso) applicata da professionisti e medici delle strutture per alleviare lo stato d’ansia e la sofferenza dei pazienti e contemporaneamente per migliorare la funzionalità del sistema immunitario.