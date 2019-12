Il "Giocattolo sospeso", l'iniziativa della Parrocchia San Michele per i bambini dei Danisinni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Palermo il Natale si veste di solidarietà concreta. Grande entusiasmo in città per una bellissima iniziativa promossa da Padre Alerio della Parrocchia San Michele e da Francesco Andolina, per i bambini meno fortunati della Parrocchia Danisinni. Partecipare è semplice, basta recarsi in uno dei negozi elencati in basso che hanno aderito all'iniziativa, acquistare un giocattolo o un libro e lasciarlo in sospeso nel punto vendita. Durante le feste di Natale i regali saranno donati ai bambini di Danisinni.



Negozi convenzionati:

- Sara Giocattoli, via Volturno

- La Cicogna, Via Notarbartolo, 43

- Giocheria Leopardi, Via Leopardi 57/59

- Mastro Geppetto, Via Lo jacono 22/C

- Libreria & Family Bar Carabà, Corso Calatafimi 287.

- Dudi libreria per bambini e ragazzi - via Quintino Sella, 7.

