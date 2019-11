L'ambasciatore del gusto Sensale protagonista del nuovo format tv CookKing

L'ambasciatore del gusto, Gioacchino Sensale, è uno dei quattro chef protagonisti di CooKKing – Cuochi e Chef in Tv. Il nuovo format Televisivo in onda su Tele One, canale 19 del digitale terreste. Lo vedremo nella veste di professore e giudice tutti i giorni da domani 4 novembre alle 13.30 e alle 20.50 sul primo canale regionale interamente dedicato al Food, alla Ristorazione e all’Hotellerie. Notizie e curiosità da tutti i comuni siciliani con aggiornamenti live. Cronaca live, rubriche sul Palermo Calcio e molto altro.

CooKKing è il primo cook talent siciliano, in onda dal lunedì al venerdì, nel corso del quale 16 aspiranti cuochi si contenderanno il titolo di re della cucina, giudicati da quattro blasonati chef: oltre all'Ambasciatore del Gusto, anche Roberto Cascino, Davide Fecarotta e Umberto Biondo.

Il format televisivo, ideato da Roberto Oddo, è prodotto dalla Media One srl in collaborazione con la scuola di cucina Be Chef, dove Sensale riveste il ruolo di professore. La finale, che si terrà a dicembre, vedrà sfidarsi i 4 aspiranti cuochi finalisti, nella preparazione di un piatto con ingredienti selezionati dai giudici, che dovranno scegliere tra 4 cloche al buio. “Sono orgoglioso di stare al fianco di giovani talenti che – afferma Sensale - ambiscono a intraprendere, con impegno e dedizione la carriera di chef. Sappiamo che non è facile. Dietro ci sono grandi sacrifici spinti solo da un grande amore e da una forte passione. Adoro trasmettere alle nuove generazioni ciò che ho imparato da una lunga gavetta, e ciò che continuo a imparare ogni giorno apprendendo e sperimentando nella mia cucina”.

Gioacchino Sensale – Ambasciatore del Gusto e Componente Euro-Toques Italia

Nei suoi piatti l'Ambasciatore del gusto mette insieme tecnica e passione, estro e rigore. Una cucina misuratamente creativa, capace di esaltare le materie prime, grazie ad un forte legame con il territorio. L’impronta estera, frutto delle sue ricche esperienze, si avverte. Ma nei suoi piatti risalta il patrimonio gastronomico del territorio, da cui attinge sapori dalla assoluta pienezza e dall’uso sapiente di tecnica e passione. Secondo Sensale “L’ingrediente segreto sta nell’amore che metti nelle cose che fai. Una sintonia di sapori, profumi, colori che unendosi connettono il cuore di chi dona e di chi consuma, generando l’emozione di un assaggio”. Attento alle tematiche sociali, l'ultimo evento infatti ha visto l'Ambasciatore del gusto prendere parte a Fundraising dinner a Radicepura a Giarre, l'evento organizzato per la raccolta fondi a sostegno della ricerca contro la fibrosi cistica.

Nel corso della sua carriera lo chef è stato insignito di diversi riconoscimenti tra i quali del premio “Orgoglio siciliano” conferito dalla S.I.E. Due volte Medaglia d’oro e titolo di campione d’Italia assoluto agli Internazionali d’Italia con il Culinary Team, e un argento ai Mondiali di cucina a Lussemburgo. Componente NIC biennio 2010 - 2012 (Nazionale Italiana Cuochi). Consulente chef in prestigiosi alberghi e ristoranti. Tecnico di laboratorio in un istituto alberghiero e docente presso la Città del Gusto, la scuola del Gambero Rosso e Be-Chef a Palermo e Blu Lab Academy di Aci Sant’Antonio (Ct). Gioacchino Sensale fa parte della prestigiosa associazione Euro-Toques. Inoltre, ha conseguito l’attestato di riconoscimento del “World Association of Chefs Societies”.

Esperto in dessert al cioccolato per ristorazione gourmet, attestato conseguito presso “Ecole du grand chocolat”. Ha partecipato ad Expo Milano in qualità di Chef testimonial della Sicilia. Ha rappresentato la Sicilia alla cena annuale 2019 degli Ambasciatori del Gusto a Palazzo Caracciolo, Napoli. Ha partecipato alla cena di beneficenza “Fundraising Dinner 2019” a Radicepura a Giarre, a sostegno della ricerca contro la fibrosi cistica. In giuria al Gelato Festival World Master 2021 il campionato mondiale – presso la Master Academy Antonino Galvagno - che ha portato i migliori maestri gelatieri da tutto il mondo a gareggiare per un posto sull’Olimpo dei gelati.