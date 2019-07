La legalità e la giustizia sbarcano al Giffoni: al festival va in scena il corto "Convitto Falcone"

Il cortometraggio "Convitto Falcone" sbarca al Giffoni Film festival, in programma dal 19 al 27 luglio. Il lavoro, del regista Pasquale Scimeca, sarà proiettato nella notte di martedì 23 luglio. Presentato in anteprima alla 69esima Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Eventi speciali il film è stato girato quasi interamente all’interno del Convitto di piazza Sett’Angeli e propone una riflessione sui temi della legalità e della giustizia attraverso i ricordi d’infanzia di un giornalista che torna nella sua scuola in seguito al ritrovamento delle pagelle di Giovanni Falcone.

Il programma completo del 23 luglio

Fra gli interpreti, Marcello Mazzarella, Donatella Finocchiaro, Enrico Lo Verso, David Coco, Filippo Luna, Vincenzo Albanese, Guja Jelo, Salvatore Sclafani e i due piccoli attori, per la prima volta sullo schermo, Pietro D’Agostino e Riccardo Perniciaro, entrambi studenti del Convitto, scuola dove Falcone ha frequentato realmente le elementari negli anni Quaranta e dove nel ’98, in un polveroso archivio, sono state ritrovate le sue pagelle. A fare quella scoperta è stata una ex alunna del liceo che prima del '99 si chiamava Vittorio Emanuele II.

La trama

Il giornalista Antonio Conti viene incaricato di andare al Convitto nazionale di Palermo per intervistare un’alunna del liceo perché ha trovato le pagelle del giudice Falcone che in quell’istituto ha frequentato le elementari. Anche il protagonista ha studiato in quella scuola e così con la mente torna a quegli anni e agli insegnamenti dei suoi genitori e del suo educatore.