"L’estate sta arrivando… un gelato in allegria”: l’evento del progetto “L’atelier Koinè” a Terrasini

Si è svolto negli scorsi giorni, nei locali della scuola Papa Giovanni XXIII di Terrasini, l’evento “L’estate sta arrivando…un gelato in allegria”, organizzato dal progetto multiregionale “L’Atelier Koinè” – selezionato da impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo a contrasto della povertà educativa minorile con soggetto capofila “La Lanterna di Diogene” Cooperativa sociale Onlus di Mentana. L’iniziativa mirava non solo a valorizzare le competenze ed il percorso intrapreso in primi questi mesi di progetto dagli adolescenti coinvolti nei vari HUB ma anche a premiare gli studenti vincitori del concorso letterario “Racconta Koinè” che si sono sperimentati scrittori sul tema “Io nel mondo”.

I vincitori del concorso “Racconta Koinè” all’IC Papa Giovanni XXIII sono stati: Lucia Palazzolo (classe 2°H), Carmelo Farruggia (classe 2°G) e Mauro Reitano (2°F). Tutti i giovani scrittori che hanno partecipato hanno avuto, comunque, un riconoscimento: un buon da spendere nella libreria Giunti di Carini, partner dell’iniziativa. Tutti i racconti dei ragazzi che hanno partecipato al concorso letterario (non solo a Terrasini ma anche negli altri territori di progetto ovvero Trapani, Crotone, Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova) sono stati ospitati in un ebook scaricabile gratuitamente dal seguente link https://www.yumpu.com/s/iX9pHQbzTmdxKAhe

Il pomeriggio di festa del progetto “L’Atelier Koinè” a Terrasini è proseguito con le esibizioni dei ragazzi dell’HUB Quinta e Senza, ispirati alla comicità di Teresa Mannino ed Enrico Brignano, che, guidati dall’operatrice Monica Messina – presidente dell’Associazione Alba, partner di progetto – hanno raccontato con ironia momenti di vita vissuta degli adolescenti di oggi. E ancora, esibizioni musicali frutto del percorso fatto con il maestro Sebastian Torres nell’ambito dell’HUB Folk ‘n Funk. L’evento si è concluso “in dolcezza” con “gelati per tutti” grazie al coinvolgimento del carretto itinerante “L’isola del gelato”.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016, è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD www.conibambini.org