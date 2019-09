Comune di Garda, premiato il maestro palermitano Filippo Lo Iacono

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il maestro palermitano Filippo Lo Iacono, con la sua nuova personale di pittura, dopo due anni dal successo ottenuto a Verona a Castelvecchio, si trova a Palazzo Carlotti Pincini nel comune di Garda a mettere in mostra circa cinquanta tele. E il sindaco di Garda, Davide Bendinelli ha deciso di premiare Lo Iacono con una targa.

Protagonista delle opere del maestro la “Sicilianità” in ogni sua forma, privilegiando la bellezza sotto ogni aspetto con l’uomo e la sua essenza . Ed è attraverso il linguaggio pittorico figurativo contemporaneo con le radici della mediterraneità che Lo Iacono ricerca nella luce , la sorgente la tridimensionalità delle forme contaminandosi da quell’anima a tratti sconosciuta per iniziare un viaggio nella dimensione della spiritualità, saranno i colori luminosi accesi i tratti forti contrastanti e nello stesso tempo le velature tenue che ci guideranno a percepire messaggi ed emozioni. Dunque sogno e realtà s’incontrano in quell’indagine introspettiva che svelano angoli reconditi dell’anima dell’artista. La mostra resterà aperta fino al 2 settembre tutti i giorni alle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24.