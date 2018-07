Sfida nazionale a "colpi" di fiori: in gara anche Gangi e Isnello 

Nell’avvincente sfida nazionale tra le località più fiorite e curate d’Italia ci sono anche due Comuni palermitani: Isnello e Gangi. L’iniziativa, nata quindici anni fa in Piemonte, ruota intorno al motto “Fiorire è Accogliere” e punta a coinvolgere amministrazioni comunali e cittadini con l’obiettivo di spronare attraverso la competizione, un maggiore decoro delle città attraverso la cura del verde e delle fioriture, essenziale ed immediato biglietto da visita per l’accoglienza turistica e per la qualità della vita dei residenti.



Una giuria sta visitando e fotografando in stretto e largo gli oltre 200 Comuni Fioriti di tutta Italia, si passa da paesi come Prè-Saint-Didier in Valle d’Aosta a Bardolino sul Lago di Garda, da Grado in Friuli a Cervia in Emilia Romagna, da Merano in Trentino a Minori in Costiera Amalfitana da Alba in Piemonte a Spello in Umbria solo per citarne alcuni. Tra questi spuntano anche i due comuni madoniti: Isnello e Gangi.

Il Comune di Gangi partecipa al concorso nazionale da tre anni ottenendo diverse soddisfazioni: la crescita delle valutazioni da “due a tre fiori” e il primo posto di Miss Comuni Fioriti 2017 (ottenuto dalla gangitana Roberta Bongiorno). Per il Comune di Isnello invece, si tratta della prima partecipazione. Entusiasta l’amministrazione del sindaco Marcello Catanzaro che punta con questa nuova iniziativa non solo a promuovere il paese ma anche a creare aggregazione tra i cittadini, per ben figurare in ambito nazionale e per accrescere la cultura del bello e del rispetto del bene comune e ambientale partendo dalle famiglie e dai più piccoli.

Venti i comuni siciliani in gara: Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castiglione di Sicilia, Forza d’Agrò, Furnari, Gallodoro, Gangi, Isnello, Malvagna, Montagnareale, Montalbano Elicona, Oliveri, Pettineo, Piraino, Roccafiorita, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Terme Vigliatore, Tusa, Ucria. La premiazione nazionale si terrà il 10 e 11 novembre a Bologna nel corso della Fiera Mondiale della meccanizzazione agricola Eima International.