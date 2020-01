I "tre coni" del Gambero Rosso a Cappadonia: suo il gelato più buono della Sicilia

Prodotti buoni ma anche sani, capaci di conquistare i palati più esigenti mantenendo alti standard di qualità. Il Gambero Rosso con la guida Gelaterie d'Italia 2020 traccia anche quest'anno una vera mappa del gusto: 400 indirizzi imperdibili per i golosi. Nel volume, presentato al Sigep di Rimini, c'è anche un po' di Palermo. La gelateria Cappadonia è l'unica realtà siciliana ad avere conquistato gli ambiti "tre coni".

La pubblicazione conduce i lettori in un mondo fatto di creme, sorbetti, soffici golosità ma pone l'accento anche sulla produzione: la scelta delle materie prime, la tracciabilità, le tecniche di lavorazione anche in chiave "green". Realizzata in collaborazione con Orion, vuole essere una "fotografia attenta che osserva i migliori indirizzi italiani dedicati al 'sottozero', intercetta nuove tendenze e sensibilità di quella fetta sempre più ampia di gelatieri che ha scelto un approccio di studio, ricerca, sperimentazione e confronto, senza tralasciare l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità".

Già lo scorso anno Antonio Cappadonia aveva ricevuto i tre coni (nella foto). "Nella sua produzione - si legge nella presentazione sulla pagina Facebook di Cappadonia - utilizza sempre materie prime selezionate: i limoni della sua amata cittadina natia (Cerda ndr), la manna di Castelbuono, i gelsi di Monreale, le fragole di Marsala, il cantalupo di Licata, i fichidindia di San Cono, i petali di rosa di Damasco provenienti dal monastero della comunità di Bose (Biella). Cultore ed assertore convinto che il gelato 'non è solo delizia per il palato, ma un atto d'amore ed un veicolo di emozioni legato al ricco patrimonio di sapori ed odori che offre il nostro territorio'".

I PREMI SPECIALI

Miglior Gelato al Cioccolato - Lo Gnomo Gelato | Milano;

Gelatiere Emergente - Marina Francesconi della gelateria Gelatina di Genova:

Miglior Gelato Gastronomico - Golosi di Natura | Gazzo (PD);

Sostenibilità - Maison Corsini | Torino

LE GELATERIE TRE CONI - L'ELENCO COMPLETO PER REGIONE

PIEMONTE

Canelin – Acqui Terme [Al]

Marco Serra Gelatiere – Carignano [To]

Alberto Marchetti – Torino

Mara dei Boschi – Torino

Ottimo! Buono non basta – Torino

Soban – Valenza [Al]

LIGURIA

Cremeria Spinola – Chiavari [Ge]

Profumo – Genova

LOMBARDIA

La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo [Bg]

Il Dolce Sogno – Busto Arsizio (Va)

Oasi American Bar – Fara Gerra D’Adda (Bg)

Artico – Milano

Ciacco – Milano

Lo Gnomo Gelato – Milano

Paganelli – Milano

Pavé – Gelati & granite – Milano

Chantilly – Moglia (Mn)

L’Albero dei Gelati – Monza

VeroLatte – Vigevano (Pv)

VENETO

Gelateria Naturale Scaldaferro – Dolo (Ve)

Golosi di Natura – Gazzo [Pd]

Chocolat – Mestre [Ve]

Gelateria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Dassie – Vero Gelato Artigiano – Treviso

Zeno Gelato e Cioccolato – Verona

FRIULI VENEZIA GIULIA

Scian L’Insolito Gelato – Cordenons [Pn]

Fiordilatte – Udine

EMILIA ROMAGNA

Cremeria Santo Stefano – Bologna

Cremeria Scirocco – Bologna

Stefino – Bologna

Bloom – Modena

Ciacco – Parma

Cremeria Capolinea – Reggio Emilia

Sanelli – Salsommaggiore Terme [Pr]

Il Teatro del Gelato – Sant’Agostino [Fe]

TOSCANA

Carapina – Firenze

Gelateria della Passera – Firenze

Chiccheria – Grosseto

De’ Coltelli – Pisa

Dondoli – San Gimignano [Si]

MARCHE

Paolo Brunelli – Senigallia [An]

LAZIO

Gretel Factory – Formia [Lt]

Greed Avidi di Gelato – Frascati (Rm)

La Gourmandise – Roma

Otaleg! – Roma

Pinguino Gelateria Artigianale – Roma

Torcè – Roma

ABRUZZO

Bar Gelateria Duomo – L’Aquila

CAMPANIA

Di Matteo – Torchiara [Sa]

Cremeria Gabriele – Vico Equense (Na)

PUGLIA

G&Co – Tricase – (Le)

BASILICATA

Emilio – Maratea [Pz]

SICILIA

Cappadonia Gelati – Palermo

SARDEGNA

I Fenu Gelateria e Pasticceria- Cagliari

Dolci Sfizi – Macomer (Nu).