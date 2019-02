La Braciera tra le migliori pizzerie d'Italia: il Gambero Rosso la premia con i 3 spicchi

Per il quarto anno consecutivo la pizzeria La Braciera ha ottenuto i "tre spicchi" del Gambero Rosso, che l'ha inserita tra le migliori pizzerie d'Italia. La guida contempla oltre 600 locali, ma solo in 62 hanno avuto i "tre spicchi". In dieci invece hanno ottenuto le "tre rotelle" (massimo premio per le pizze al taglio ndr). Per la prima volta il punteggio della valutazione è frutto della somma di tre voci. A partire da quella che riveste il peso maggiore, la pizza (80/100): una sola parola che raccoglie un giudizio costruito analizzando ogni fase della lavorazione, quindi dall'impasto fino a cottura e topping. E poi l'ambiente e il servizio, quest'ultimo comprensivo anche della proposta beverage: 10/100 a testa, ovviamente calibrando il voto in rapporto alla categoria di appartenenza dell'insegna (pizza napoletana, all'italiana, a degustazione oppure a taglio).

"La pizza è uno dei simboli dell’italianità nel mondo. La sesta edizione della guida Pizzerie d’Italia è ancora più attenta a questo grande patrimonio nazionale, capace di cogliere quei piccoli dettagli che fanno la differenza, principalmente l’utilizzo di materie prime di qualità - spiega Paolo Cuccia, presidente del Gambero Rosso - Inserendo i voti, Gambero Rosso ha deciso di dare ancora più rilevanza all’arte dell’impasto, alla valorizzazione dei prodotti del territorio e alla miriade di eccellenze che da sempre contraddistinguono l’Italia e la sua biodiversità”.

"Sempre più la Sicilia si afferma per l’eccellenza del settore enogastronomico - commenta su Facebook Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo -. Altissima qualità dei prodotti locali, creatività di imprenditori e chef, eccellenza di esecuzione, per un settore in espansione che traina anche il turismo. Il cibo è un attrazione fortissima per turisti da tutto il mondo. Che da noi si mangia bene grazie a qualità e a saperi imprenditoriali e professionali (e familiari) noi lo sappiamo da sempre, ma adesso lo sanno in tanti in tutto il mondo".

"Abbiamo avuto il piacere di festeggiare il riconoscimento dei 'tre spicchi' - commentano i titolari de La Braciera -. Il ringraziamento più grande vogliamo dedicarlo a Chiara Pulizzotto di Gambero Rosso, ad Albert Sapere di 50 top pizza, al sindaco Orlando per l’attestato di stima, a tutti gli intervenuti ed al nostro personale che giornalmente lavora in maniera professionale per far sì che tutto vada sempre per il meglio"





Gallery