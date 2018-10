Un successo la prima settimana de "La fuitina sbagliata" al cinema: il film entra nella top ten

Grande successo per "La Fuitina Sbagliata", il film diretto da Mimmo Esposito con protagonisti "I Soldi Spicci", il duo comico siciliano composto da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa. Uscita in 66 sale, la pellicola ha registrato un incasso di più di 388 mila euro totali nella prima settimana d’uscita e conquistato la migliore media copie del weekend con 6.028 euro. Un risultato importantissimo per il lungometraggio d’esordio, prodotto da Cattleya e Buonaluna con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, che si piazza all’ottavo posto della top ten, unico film italiano tra i primi dieci.

“Al termine del nostro primo weekend cinematografico - dicono Annandrea e Claudio - non possiamo che essere soddisfatti, felici ed emozionati per i risultati raggiunti. Ci piace poter dire che non è solo merito nostro ma soprattutto merito della Sicilia e parte del Sud Italia che ci ha sostenuto, un segno che quando il sud si unisce compatto, si possono fare grandi cose. Questa è una piccolissima dimostrazione che il mondo del web non è soltanto qualcosa di fittizio, ma in questo caso si traduce in famiglie che escono da casa, vanno al cinema e festeggiano insieme a noi un traguardo più che importante: il nostro primo film da protagonisti. 'La fuitina sbagliata' continua a essere presente nelle sale cinematografiche meridionali ma stiamo sperando in queste ore che il film possa approdare nel resto d’Italia. Grazie a tutti voi!”