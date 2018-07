Da Palermo a Gaza contro il blocco delle importazioni: Freedom Flotilla "sbarca" al porto

La coalizione internazionale “Freedom Flotilla” sceglie Palermo come tappa più importante del proprio percorso verso la striscia di Gaza nell'ambito della campagna di sensibilizzazione e protesta contro il blocco del territorio palestinese che impedisce l'importazione di generi di prima necessità e medicinali per la popolazione. Sono quattro le barche che arriveranno al porto giorno 16. Da qui poi partiranno alla volta di Gaza, "armate" dalla determinazione e convinzione di sostenere una lotta giusta, basata sulle risoluzioni delle Nazioni Unite. Le imbarcazioni coinvolte nella flotta internazionale provengono da ogni parte del globo, dalla Svezia alla Norvegia, dalla Malesia al Sud Africa e dalla Turchia agli Stati Uniti e al Canada. "La presenza a Palermo delle imbarcazioni della "Freedom Flottilla" - commentano dal Comune - sarà anche un'occasione per riflettere e confrontarsi su metodi di protesta e lotta pacifica e non violenta, con veri e propri momenti di formazione e simulazione. Ecco il programma dettagliato della manifestazione:

Primo giorno (16 luglio)

ORE 16: arrivo delle barche al porto di Palermo, attracco alla cala a cura dell’Autorità Portuale. Breve saluto e presentazione del programma della Flottiglia e dei partecipanti. Performance di danze popolari del gruppo Paf. Partecipazione al Corteo della Carovana dei Migranti “Abriendo Fronteras”.

Secondo giorno (17 luglio)

ORE 15 - 20: esercitazione sulle pratiche della non violenza presso i Cantieri Culturali alla Zisa (Spazio Tre Navate).

Terzo giorno (18 luglio)

ORE 9 - 13: esercitazione sulle pratiche della non-violenza presso l’Oratorio di S.Chiara.

ORE 16 - 18: Allestimento atrio della Biblioteca Comunale, via Casa Professa 18, ed eventi.

ORE 18: Freedom Flotilla Coalition con il Sindaco e l’equipaggio incontrano la città solidale di Palermo, dibattito.

ORE 21: performance artisti, gruppo Sakalash.

ORE 21.30: gruppo musicale Liquid Moon Acustic Trio.

Quarto giorno (19 luglio)

ORE 16: Porto di Palermo breve cerimonia di saluto agli equipaggi che salperanno diretti verso Gaza. Partenza delle barche.