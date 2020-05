L'entrata da Mondello, poi il volo su via Libertà: attesa per l'esibizione delle Frecce Tricolori

Entreranno in città da Mondello, sorvoleranno via Libertà fino alla Stazione e poi apertura sul mare davanti al Foro Italico. Questo il programma del passaggio delle "Frecce Tricolori" su Palermo previsto per oggi (27 maggio) alle 15.47. La pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica militare sorvolerà oggi la città per il suo "Abbraccio tricolore", voluto dal ministro della Difesa in occasione del 74° anniversario della proclamazione della Repubblica.

La Frecce Tricolori hanno già omaggiato Trento, Codogno - luogo suo malgrado simbolo dell'epidemia da Covid-19 - Milano, Torino e Aosta ma anche Genova, Firenze, Perugia e L'Aquila. Oggi Cagliari e Palermo. Dopo toccherà a Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli, Campobasso; il 29 sarà la volta di Loreto (dove ha sede il santuario della Madonna protettrice dell'Arma Azzurra), Ancona, Bologna, Venezia e Trieste. Il 2 giugno gran finale a Roma. Una serie di sorvoli in tutte le regioni italiane in segno di unità, solidarietà e di ripresa.