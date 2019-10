Il fotografo palermitano che immortala i personaggi dello spettacolo

Si è svolto anche quest’anno a Venezia presso l’Hotel Monaco & Grand Canal, il Gran Galà Arte Cinema Impresa organizzato dalla Fondazione Mazzoleni per promuovere la cultura e premiare le eccellenze italiane che si sono distinte nell’ambito dei loro settori. Tantissimi gli ospiti della serata, tra cui l’attore americano Gary Dourdan di CSI e la conduttrice Alba Parietti. Tra i presenti anche il noto fotografo palermitano Davide Licari, scelto da Mario Mazzoleni - ex arbitro di Serie A - per curare la sua immagine di copertina per la nota rivista H-Edition.

Lo stile di Davide Licari punta a cogliere al massimo la naturalezza e la luce riflessa portandole ad essere ritratti d'arte. Uno stile riconoscibile dal semplice fatto che la foto coglie al pieno tutti i particolari, dal soggetto alla prospettiva. Il palermitano è partito in giro per l'Italia per fotografare personaggi dello spettacolo e artisti vari. In cantiere ha diversi progetti con la Fondazione Mazzoleni. Tra le aziende premiate anche una gioielleria di Canicatti, con il suo artista orafo Salvatore Gambino.

