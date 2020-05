Il Rotary in campo contro la pandemia, aiuti e generi alimentari per Biagio Conte

Nel solco delle azioni già intraprese dal Rotary, ha avuto luogo grazie allo stanziamento di somme della Fondazione Rotary, nel quadro delle iniziative denominate "Disaster Grant - per fronteggiare la pandemia Covid-19", la consegna di un cospicuo quantitativo di generi alimentari, per un controvalore di 2.700 euro, in favore della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte.

L'attività è stata svolta con l'intervento del Rotary Club Palermo Sud, presieduto dall'ingegnere Emanuele Collura, ed è stata portata a termine con viva soddisfazione espressa al Governatore del Distretto 2110 Sicilia-Malta, Valerio Cimino, da parte del portavoce della Missione, Riccardo Rossi, il quale ha manifestato l'auspicio di una sempre più proficua collaborazione fra l'istituzione rotariana e la missione, fino a diventare una vera e propria prossimità.

Nel segno dell'anzidetto auspicio, i Rotary Club Palermo Sud e Palermo Ovest, congiuntamente e con fondi propri, hanno ora disposto, in aggiunta, un ulteriore acquisto di generi alimentari, per un controvalore di mille euro, a ristoro di necessità segnalate dalla missione stessa. Il portavoce della Missione Speranza e Carità ha evidenziato che quest'ultima accoglie nelle sue sette comunità oltre 1000 persone e aiuta, sostenendole con la spesa (pagamento di utenze e altro), almeno 120 famiglie palermitane in difficoltà.