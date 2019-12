Falcone e Borsellino rivivono per le strade di Firenze e diventano supereroi

Anche Firenze ricorda i giudici palermitani Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia nelle stragi del 1992. L'immagine dei due amici e colleghi viene riproposta con la street art: sono ritratti in bianco e nero e sul loro petto campeggia, in rosso e giallo, la "S" di Superman. L'iniziativa è della della fondazione Il Cuore si scioglie onlus.

"Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - spiegano dalla fondazione - hanno sacrificato la loro vita per affermare un valore fondamentale: la legalità. Un impegno che sosteniamo con convinzione per dire 'No' a tutte le mafie. Da questa mattina, la loro immagine firmata #Lediesis è nelle strade della Città di Firenze, in via Santa Monaca e via de' Neri. Un omaggio alle tante persone che oggi portano avanti le loro idee, con costanza e dedizione. A loro mandiamo il nostro ringraziamento e la promessa di non lasciarli da soli".



