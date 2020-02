Fiorello: "Bibi Ballandi diceva che fare il Festival di Sanremo è come fare il prefetto a Palermo"

"Se vuoi fare Sanremo devi ricordarti che è come entrare in un mulino, ci si infarina sempre". Fiorello cita il suo produttore storico Bibi Ballandi, recentemente scomparso, tornando in modo ironico sulla 'querelle' che lo ha visto coinvolto con Tiziano Ferro. Imitando l'accento bolognese del produttore, lo showman aggiunge: "Diceva anche che fare il festival è come fare il prefetto a Palermo, nel senso che è una piazza molto difficile". Poi chiude la questione: "E' semplicemente accaduta una cosa fastidiosa, ricevere insulti non penso faccia piacere a nessuno. Siamo al festival, è tutto così".