Arrigo Musti torna alla regia, al via i casting di “The same color - Lo stesso colore"

L'artista bagherese Arrigo Musti torna alla regia per la seconda volta e apre i casting di “The same color - Lo stesso colore". Il film, prodotto da Luce Studio di Norman e Sarah Vitale di Palermo, sarà girato tra Aspra e Mondello. I casting si terranno invece a partire dalle 16 di giovedì 19 settembre, nella Casa Teatro di Rosamaria Spena ed Enrica Volponi Spena in via Orazio Costantino 36, a Bagheria. Il resista cerca attori anche senza esperienza, compresi nelle seguenti fasce di età: dai 10 ai 13 anni per la figura di attore principale di origine africana di sesso maschile; dai 10 ai 13 anni per la figura di attore principale di origine europea di sesso maschile; dai 10 ai 13 anni di origine africana per una comparsa di sesso femminile. (I minori dovranno necessariamente essere accompagnati da almeno 1 genitore o esercente la patria potestà che dovrà, in caso di selezione, accompagnare il minore alle riprese); dai 18 ai 30 anni di origine europea di entrambi i sessi per altre figure minori e per comparse. La partecipazione alla selezione è gratuita. Gli interessati e i genitori dei minori dovranno venire muniti di un valido documento di identità.

Il film cortometraggio “A Fantastic Mistake” di Arrigo Musti, prodotto da Luce Studio, girato a Bagheria nel maggio 2019 con Orio Scaduto, Violetta Vaccaro, Francesco Barone, Aurora Realmonte e Roberto Cangialosi, con la colonna sonora originale di Leonardo Bartolone e Arrigo Musti ha già ricevuto i seguenti riconoscimenti: vincitore come miglior film al Top Shorts, agosto 2019; vincitore come miglior film al Festigious Los Angeles Film Festival, luglio 2019; vincitore all’Oniros Film Festival di Saint Vincent luglio 2019; semi finalista al Los Angeles international film festival; selezione ufficiale al Miami indipendent film festival 2019.

"Siamo orgogliosi del lavoro e della visibilità che il suo operato - dice l’assessore alla Cultura Daniele Vella – offre a Bagheria, ancor più contenti di apprendere che questa nuova pellicola per la quale stanno partendo i casting sarà girata nella nostra frazione marinara di Aspra. In augurio di buon lavoro ad Arrigo e a tutta la troupe".