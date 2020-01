Sofì e Luì battono Zalone al botteghino: boom d'incassi per gli youtuber di Partinico

Boom di incassi per la coppia di Youtuber di Partinico Sofì e Luì che al botteghino battono anche Checco Zalone. "Me contro te Il film – La vedetta del Signor S” nel suo primo fine settimana nelle sale incassa 5,4 milioni mentre "Tolo Tolo" si ferma a 2,1 milioni (44,3 milioni in tutto) e scende in seconda posizione (era in vetta alla classifica da tre settimane).

Il lungometraggio, diretto da Gianluca Leuzzi per Warner Bros, è sbarcato al cinema lo scorso 17 gennaio: il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo, I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo.

I due giovani, all'anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia, hanno 27 e 22 anni e, oltre ad essere gli youtuber italiani più amati dai bambini sono una coppia anche nella vita. Originari della provincia di Palermo ora vivono a Milano, città dove è iniziata la loro carriera. Una scommessa vinta, con milioni di follower e sostenitori irriducibili.