Il film di La Vardera sbarca in Cina: "Italian Politcs" al festival di Shanghai

Continua il percorso fuori dall’Italia per il docufilm "Italian Politcs for Dummies", realizzato da Ismaele La Vardera per raccontare i retroscena dell'ultima campagna elettorale per l'elezione del sindaco. Dopo il Transilvania Film Festival, la pellicola prodotta dalle Iene, è stata selezionata per il prestigioso Shanghai International Film Festival. Si tratta della manifestazione cinematografica tra le più importanti dell’Asia e tra i primi festival considerati di serie “A” dalla Federazione internazionale delle associazioni di produzione cinematografica insieme a Cannes, Venezia e Berlino. La squadra che ha realizzato il film volerà in Cina dal 18 al 22 giugno.

La Vardera, tra i candidati a sindaco, con una telecamera nascosta ha catturato i retroscena della corsa per la fascia tricolore registrando le conversazioni segrete avute con diversi politici. Dal vicepremier Matteo Salvini a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, da Gianfranco Miccichè a Rosario Crocetta, passando per Totò Cuffaro.