In Fiera tutti i segreti per un matrimonio perfetto: successo per Sposa del Mediterraneo 2018

Grande successo e grande partecipazione di pubblico alla quarta edizione della Sposa del Mediterraneo 2018. Tanti i visitatori che nella settimana dal 22 al 30 settembre, sono entrati gratuitamente al padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo e hanno visitato gli stand con le ultime mode e tendenze in fatto di matrimoni. I giovani futuri sposi si sono confrontati con professionisti del settore e sono entrati in contatto con le aziende che li aiuteranno a organizzare il loro giorno più bello.

Gusti classici o moderni, in Fiera, all’interno degli stand, c’era davvero l’imbarazzo della scelta. Tante alternative per accontentare i gusti di tutti. Limousine, automobili decappottabili ultraveloci e ultramoderne ma anche auto d’epoca, abiti lunghi di pizzo rigorosamente bianchi, come tradizione vuole, ma anche colorati, corti e sbarazzini per chi vuole osare ed essere originale, arredi interni, gruppi musicali come gli Almadà costituito da Martina Romeo (Cantante), Francesco Cannonito (Chitarra), Davide Vaccaro (Pianista), Giovanni Giardina (Batterista) e Valerio Ragusa (bassista), artisti di grande talento che hanno incantato il pubblico. La Fiera è stata impreziosita inoltre, dalle sfilate e i pronto moda organizzati dal direttore artistico Luca Rasa con le sue “Fashion Models Group” in passerella. E’ stato organizzato il “Fashion Show” dove le ragazze hanno presentato le collezioni sposa e abiti da cerimonia di Butterfly. E durante gli eventi, in passerella, anche le collezioni di Laura Moda, Giusy Crivello e la collezione 2019 di Grasso occhiali.

“Siamo davvero contenti, per le coppie che sono venute in Fiera e per gli espositori che hanno registrato importanti affari – dichiara Massimiliano Mazzara di Medifiere - è stata una scommessa per noi, perché quest’anno abbiamo anticipato la data però abbiamo avuto un successo grandioso, superiore a tutte le nostre aspettative. Un’altra Fiera dedicata agli sposi sarà da noi organizzata dal 3 al 6 gennaio 2019”. Ma Medifiere sta già lavorando al prossimo appuntamento che si terrà in Fiera del Mediterraneo dal 23 al 25 novembre: la seconda edizione di Mediedilizia che vedrà la partecipazione di molte aziende siciliane ma anche del resto d’Italia e qualcuna anche estera. Nella più importante Fiera del Sud Italia nel campo dell’edilizia si terranno anche seminari e convegni con architetti, ingegneri e tanti esperti del settore.