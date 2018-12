Fiaip sostiene la lotta ai tumori dell’infanzia, assegno in dono al Civico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Martedì Fiaip Palermo consegnerà a Villa Niscemi, presso la Sala delle Carrozze, un assegno all'Unità Oncoematologica Pediatrica dell'Ospedale Civico, frutto della raccolta fondi effettuata dagli agenti immobiliari della Federazione. All'evento, sarà presente Paolo D'Angelo, primario del reparto ospedaliero a cui guardano con speranza e fiducia le famiglie di tanti piccoli pazienti. “La nostra donazione - sottolinea Antonino Matano, Presidente di Fiaip Palermo - contribuirà a regalare un futuro migliore a molti bambini ricoverati presso l’Unità Oncoematologica Pediatrica dell’Ospedale Civico dove, é stata aperta di recente, una nuova ala del dipartimento dedicata ai piccoli pazienti che hanno subito un trapianto di midollo”.

Le stanze attrezzate possono ospitare i pazienti e i genitori, garantendo una migliore qualità della permanenza in ospedale e un più immediato intervento in caso di emergenza. La serata, promossa dal Collegio Provinciale Fiaip, comincerà a partire dalle 18 con l’Assemblea Provinciale, e proseguirà con la cena natalizia. Ad aprire i lavori il Presidente di Fiaip Palermo Antonino Matano. Interverranno, fra gli altri, il presidente di Confassociazioni Immobiliare, già presidente Fiaip Paolo Righi e il presidente Fiaip Sicilia Carmelo Mazzeppi. Sono previste le relazioni dei delegati di settore e gli interventi degli associati, oltre quelle di professionisti e aziende convenzionate con il Collegio Provinciale, tra cui, quello del commercialista Mario Pantano sulla fatturazione elettronica. Per fare una donazione e per ogni informazione sull’iniziativa Fiaip dedicata a sostenere la lotta alle leucemie e ai tumori dell’infanzia, è possibile rivolgersi al presidente provinciale Antonino Matano, in via Roma 415.