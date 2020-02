"Giustizia per le vittime innocenti", fiaccolata antimafia di Libera da Padova a Palermo

Una fiaccolata per chiedere verità e giustizia per i familiari delle vittime innocenti delle mafie. Sarà una vera e propria staffetta quella di Libera che partirà il 14 febbraio da Padova, toccherà Torino, Milano, Genova, Bologna, scenderà verso Firenze, Roma, Napoli, Foggia, Locri, e approderà il 18 marzo a Palermo dove sarà presente Luigi Ciotti. Familiari, studenti, associazioni, insegnanti, rappresentanti del mondo dello sport e della cultura saranno per un giorno tutti tedofori di memoria e impegno per la verità.

Il culmine della manifestazione sarà il 21 marzo. Proprio in quella data infatti Palermo ospiterà la XXV Giornata della Memoria e dell'Impegno, promossa sempre da Libera, in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie ricordate nel lungo elenco che ogni anno viene commemorato nelle diverse città che ospitano la Giornata simbolica. Per i suoi 25 anni Libera ha scelto di ritornare nei luoghi che in questi anni hanno di volta in volta ospitato la piazza nazionale del 21 marzo e in ogni città sarà il tempo del ricordo e della denuncia. Oltre l'85 per cento delle famiglie delle vittime non conosce la verità sulla morte dei propri cari. La fiaccolata nasce per tenere viva la memoria e l'impegno di tutti per la verità.