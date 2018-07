Petralia Soprana, il sindaco vola in Romania al Festival delle miniere di sale 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso, partecipa al festival delle miniere di sale europee, in Romania, in rappresentanza dell’associazione I Borghi più belli d’Italia. L’evento, denominato European de salines/ European salt mines Festival, si terrà a Targu Ocna, dipartimento di Bacau, da oggi all’8 luglio. All’appuntamento europeo sono stati invitati i rappresentanti di cinque paesi: Francia, Italia, Polonia, Spagna, Belgio (Vallonia). Gli ospiti saranno ricevuti al ministero del Turismo della Romania e visteranno le miniere del Paese e non solo. Il tema che sarà affrontato quest’anno riguarda lo sviluppo del patrimonio e del turismo europeo, i progetti e gli eventi che riguardano le saline. “Sono onorato - afferma Mancuso - di rappresentare in Europa l’associazione I Borghi più belli d’Italia e i paesi che ne fanno parte compreso Petralia Soprana. Sarà una esperienza particolare considerato che nel nostro territorio abbiamo una realtà mineraria di alto livello qual è la miniera dell’Italkali che farò conoscere a tutti i partecipanti. Guarderò quindi con occhi attenti e interessati tutto l’evento al fine di tradurre questa esperienza in opportunità per Petralia Soprana”.